Juve, Fagioli mostra i segni dell'infortunio

Juve, la cicatrice di Fagioli dopo l'infortunio

Il numero 44 bianconero ha condiviso una foto sul proprio account Instagram per mostrare i segni dell'operazione. Fagioli ha poi aggiunto la didascalia "1 month". Un segno di come stia già contando i giorni prima del ritorno in campo, che avverrà all'inizio della prossima stagione.