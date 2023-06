Juve, Lichtsteiner: "Stagione difficile, la penalizzazione ha influito"

Juve, Lichsteiner: "Troppa incertezza nell'ultima stagione"

Lo svizzero ha fatto il suo bilancio sui risultati raccolti dalla squadra: "È un’annata molto difficile da valutare, soprattutto se non la si è vissuta in prima persona. Di certo non è stato semplice per i giocatori. Una situazione di incertezza costante influisce anche su grandi professionisti come quelli a disposizione della Juventus. Non sapere con esattezza la propria posizione in classifica è sempre complicato".