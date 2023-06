Juve, senti Kulusevski: "Cessione gestita male"

Kulusevski: "Troppo tempo in prestito"

L'ex Juve ha commentato così il suo passaggio in Inghilterra: "Finalmente conosco con certezza il mio futuro, so dove giocherò e dove vivrò. Del resto siamo persone anche noi. Non volevo girare troppo in prestito, ma trovare un posto che possa considerare casa e dove pianificare il futuro con la famiglia. Penso che la situazione non sia stata gestita al maglio. Avrei voluto sapere molto prima il mio futuro, invece ho dovuto aspettare che venisse presa una decisione. Posso capire comunque che sia servito un po' di tempo in più, sono cambiate tante persone nel Tottenham negli ultimi mesi. Dopo un prestito di un anno e mezzo non vedo l'ora di costruirmi un futuro qui".