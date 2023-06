Bufera Bastoni, coro contro la Juve al matrimonio: furia dei bianconeri

Metti insieme un giocatore dell' Inter con i suoi compagni, un matrimonio e una rivalità sportiva che va avanti da anni, il risultato sarà quello che è accaduto alle nozze di Bastoni . Il giovane nerazzurro, per festeggiare con la sua Camilla insieme ad alcuni suoi amici di squadra, ha iniziato a intonare cori contro la Juve, facendo infuriare i tifosi bianconeri sui social . Ma non è l'unica cosa che ha cantato...

Le canzoni d'amore per l'Inter al matrimonio di Bastoni

Bastoni scatenato al matrimonio, tutto quello che è accaduto

Dopo aver intonato cori contro la Juve al suo matrimonio scatenando il caos, Bastoni e altri suoi compagni hanno iniziato a cantare anche canzoni più sobrie. Tra le molte ascoltate e ballate c'è l'immancabile "Non me lo so spiegare" di Tiziano Ferro che ha fatto scatenare tutti i presenti alle nozze.