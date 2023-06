L'Italia fa festa e parte la canzone anti-Juve: clamoroso agli Europei

CHORZOW (Polonia) - Gaffe in Polonia, in occasione della vittoria dell'Italia negli Europei a squadre di atletica leggera , Durante la festa finale azzurra per lo storico traguardo è andato in scena un episodio spiacevole di involontario sfottò contro la Juventus .

Europei di atletica, sfottò contro la Juve

Per celebrare il successo azzurro, è infatti partita dagli altoparlanti del Silesian Stadium di Chorzow la canzone "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. La versione non era però quella originale, ma una rivista di sfottò contro la Juventus: "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino" è il ritornello rivisitato del brano. Non è la prima volta che accade una cosa del genere con la squadra bianconera. Lo stesso era infatti accaduto in Islanda durante una partita di basket (leggi QUI la notizia).