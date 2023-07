Juve, Gatti e Kostic cambiano numero: l'eredità è pesante

Grandi novità in casa Juventus per l'inizio della nuova stagione. Filip Kostic e Federico Gatti , due degli acquisti dello scorso calciomercato estivo, hanno infatti deciso di cambiare il numero di maglia dopo appena un anno.

Juve, i nuovi numeri di Kostic e Gatti

Come si può vedere dallo store online del club bianconero, l'esterno serbo ha deciso di abbandonare la 17 per passare alla 11 appartenuta a Juan Cuadrado. Gatti ha invece lasciato la 15 in favore della 4. L'ultimo ad indossare questa maglia alla Juventus è stato De Ligt prima del passaggio al Bayern Monaco.