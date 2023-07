Giuntoli, la Juve e il Napoli: la coincidenza nel nuovo calendario Serie A

La prima partita della Juventus per la Serie A 2023/24 sarà sul campo dell'Udinese. Ovvero lo stesso stadio dove il Napoli il 4 maggio scorso ha conquistato lo scudetto. Una curiosa coincidenza per l'ormai prossimo ds bianconero, Cristiano Giuntoli, che in quei momenti si godeva il trionfo ma già pensava al suo futuro.