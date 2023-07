Juve, ufficiali i rinnovi di Montero e Brambilla

Di seguito l'annuncio del club bianconero: "Avanti insieme. Conferme importanti per la Next Gen e l'Under 19: è cosa fatta il prolungamento di contratto fino al 2024 per Massimo Brambilla e Paolo Montero. Due strade parallele che proseguiranno il buon cammino sviluppato nella stagione appena conclusa. Arrivato nell'estate del 2022 alla guida della Juventus Under 19, Montero era reduce dalle recenti esperienze con la Sambenedettese in Serie C e con il San Lorenzo nel campionato argentino. Una scelta di cuore per l'uruguaiano che, da giocatore, ha indossato la nostra maglia per nove stagioni tra il 1996 e il 2005. Il tecnico della Primavera ha saputo far crescere diversi elementi della rosa a disposizione, cercando di trasmettere i valori necessari per indossare i colori bianconeri. Un buon percorso in campionato, chiuso ai quarti di finale play-off contro il Sassuolo. Una buona base di partenza, in relazione agli obiettivi che verranno prefissati per la prossima stagione".

Juve, Montero: "Continuerò a dare il massimo"

L'ex difensore bianconero ha commentato così il nuovo accordo: "Sono molto orgoglioso di avere rinnovato il contratto con la Juventus per un altro anno. Ringrazio tutti i dirigenti che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro fiducia nei miei confronti. Quello che mi sento di dire è che cercheremo di dare sempre il massimo e soprattutto i nostri primi obiettivi saranno quelli di far capire ai tanti giovani che inizieranno in questa annata il percorso in Primavera il valore di questa maglia e il senso di appartenenza a questo fantastico Club. Daremo tutti noi stessi per regalare ai nostri tifosi e anche a noi stessi delle grandi soddisfazioni. Ci vediamo presto".