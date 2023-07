Cuadrado rivela: "Arabia? Ronaldo non mi vuole". E sulla Juve...

Dopo 8 anni alla Juventus, Juan Cuadrado ha lasciato i bianconeri. Un'esperienza piena di emozioni che per la chiusura ha seguito il suo normale corso. Ora il colombiano è svincolato e, in attesa di una nuova squadra, sta aprendo un centro commerciale in Colombia insieme al suo amico e compagno di nazionale Yerry Mina. A margine dell'evento di presentazione, l'ormai ex Juve ha parlato del periodo in bianconero e del suo futuro.