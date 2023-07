La Juve mette Bonucci fuori rosa: la decisione del difensore dopo l'annuncio

TORINO - La presa di posizione era nell’aria. E se serviva voltare pagina con decisione, meglio non esitare. Il dt bianconero Giuntoli , accompagnato dal ds Manna , è andato in Toscana, Versilia, dove Bonucci stava trascorrendo le ultime ore di vacanza in attesa di presentarsi lunedì alla Continassa. La comunicazione, per uno che ha alle spalle 12 anni e e 17 trofei di Juve, non è facile da digerire : la Juve considera Bonucci sul mercato, a tal punto che quando rientrerà alla Continassa lo farà allenare solo con Zakaria, Arthur, McKennie e non lo porterà nella tournée in Usa. Una volta si chiamava essere messi fuori rosa : duro colpo per l’ormai ex capitano, sesto all time per presenze bianconere (502), oltre gente del calibro di Bettega, Zoff, Boniperti.

Bonucci e la decisione dopo la comunicazione della Juve

Bonucci in cuor sapeva che qualcosa stava per accadere. Troppo scaltro per non fiutare che Allegri non lo considerasse più nei piani e che il club ritenesse fuori portata la sua ultima stagione di contratto (10 milioni comprese tasse da inserire nel bilancio annuale del club). Bonucci, preso atto della comunicazione, ha comunque manifestato la voglia di assolvere ai suoi doveri contrattuali e di rispondere alla convocazione: lunedì sarà alla Continassa con l’intenzione di far cambiare idea ad Allegri e di non veder svanire nel nulla i tanti soldi che - tra netto e contributi - sono già suoi per contratto.

Cosa può fare adesso Bonucci dopo la decisione della Juve?

Ovviamente c’è anche l’orgoglio personale. E magari nuove sfide all’orizzonte. Certo pensare oggi all’Europeo 2024 con l’Italia sembra davvero un esercizio di grande fantasia, ma uno come Bonucci potrebbe ancora trovare estimatori. In Italia e all’estero. L’alternativa è quella di provare a trovare un’intesa con la Juve sulla buonuscita, ma probabilmente le distanze tra domanda e offerta sono troppo ampie per trovare un punto di equilibrio. Tra le ipotesi future, qualora il rapporto con la Juve si chiudesse definitivamente, c’è anche quella che vede Bonucci inserito in uno staff tecnico a seguito di un allenatore. Assistente tattico per la difesa: sarebbe il primo passo concreto verso un futuro in panchina. Dalla Samp c’è l’amico Pirlo che lo ha chiamato. Un anno da giocatore in B? Bonucci non è convinto. E sembrano tramontate anche le chance di andare in Premier, con le attenzioni del Newcastle che si sono raffreddate nelle ultime settimane. Il futuro, comunque, è in mano anche all’agente Lucci.

La frase di Mourinho su Bonucci e Chiellini

Bonucci è l’ultimo rappresentante del ciclo dei 9 scudetti (parentesi milanista del 2017-2018 a parte). Arrivato dal Bari nel 2010, ha dovuto aspettare solo un anno prima che Conte lo rendesse quasi eterno inserendolo in quella difesa perfetta conosciuta come la BBC. Barzagli-Bonucci-Chiellini, con Buffon alle spalle a proteggere la porta. È un pezzo di storia del calcio italiano. Bonucci e soci hanno meravigliato l’Europa per anni, fino a quando Mourinho cinque stagioni fa se ne uscì come solo lui sa fare: «Chiellini e Bonucci? Sono ministri della difesa, professori veri, dovrebbero insegnare in un corso per come si difende nel calcio».

Juve, la fascia da capitano passa sul braccio di Danilo

La fascia di capitano della Juve, intanto, finisce sul braccio di Danilo. E ora si attende lunedì, quando Bonucci arriverà nel ritiro e dovrà allenarsi insieme a Zakaria, Arthur e McKennie, quelli considerati esuberi. Ma ormai la Juve ha fatto la sua scelta, la comunicazione ufficiale c’è stata. Bonucci è out dai piani tecnici, sul mercato per scelta del club. E davanti agli occhi passano le scivolate, i lanci, le chiusure, i gol, gli applausi, le lacrime, le vittorie e le amarezze. Bonucci e la Juve non era un legame come tanti altri.