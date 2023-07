Juve, Rabiot sul rinnovo: "Allegri mi mandava messaggi anche in vacanza"

Juve, Rabiot svela: "Sono rimasto grazie ad Allegri"

Il francese ha parlato così della scelta di prolungare per un'altra stagione con il club biaconero: "Non è un segreto, Allegri ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere alla Juve, anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. I compagni di squadra poi sono stati importanti nalla mia scelta. Tutti hanno parlato bene di me con Manna e Cherubini che sono straordinari. I membri dello staff mi hanno mostrato sempre il loro amore. L'uomo decisivo per il rinnovo è stato comunque il mister".

Rabiot: "Allegri è incredibile, mi ha dato fiducia"

Rabiot ha poi raccontato meglio il suo rapporto con il tecnico livornese: "Ha capito chi sono e cosa posso dare in campo. Mi lascia anche questa libertà spingendomi a fare tanti gol anche in allenamento. Mi ha dato tanta fiducia, per me è un allenatore incredibile. Anche con i giovani si prende tutto il tempo per spiegargli le cose."

Rabiot: "Il mio sogno è vincere la Champions con la Juve"

Il centrocampista ha svelato anche le sue più grandi ambizioni: "Ho sempre voluto fare il calciatore. In mente avevo soprattutto la Nazionale, giocare per il mio Paese è una cosa incredibile. A livello di club non pensavo a qualcosa in particolare, ma volevo arrivare in alto. Mi piacerebbe vincere la Champions, è una cosa che voglio fin da bambino. Farò di tutto per arrivarci con la Juventus. Quando sono arrivato qui l'obiettivo era quello. Voglio riportare il club dove merita per rivivere certe emozioni. Sono rimasto per tornare a vincere, le ultime due stagioni senza trofei sono state difficili".