Juve, Agnelli e la manovra stipendi: "Condannato perché sapeva..."

Il Tfn: "Piena consapevolezza di Agnelli"

«Quanto alla manovra stipendi 2019-2020 - si legge nelle motivazioni - costituisce dato di fatto oggettivo che la stessa abbia avuto quale effetto immediato e concreto di evitare l’appostazione in bilancio di costi e/o debiti per circa 90 milioni di euro, in violazione del principio di par condicio con le altre società. Depone, in tal senso, il documento del 28/3/2020 congiuntamente sottoscritto dal dottor Andrea Agnelli e dal tesserato Chiellini con cui le parti concordavano che “la prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019-2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020” con l’espressa previsione che “nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno ridistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione 2020-2021». Percorso per il quale è stata sottolineata «la piena consapevolezza di Agnelli». L’ex numero uno della Juve, invece, è da ritenersi assolto per ciò che riguarda i rapporti con gli agenti già oggetto di indagini e processo, perché «il Collegio ritiene di non poter addivenire con ragionevole certezza alla responsabilità del deferito».