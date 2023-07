La frase di Pogba che fa sperare i tifosi della Juve

Tra Paul Pogba e gli Stati Uniti c'è da sempre un legame speciale. Gli States sono una delle mete preferite per le vacanze estive del centrocampista della Juve e proprio lì nella prima fase estiva ha deciso di iniziare il suo recupero dall'infortunio (più precisamente a Miami). Ora il francese è tornato di nuovo negli USA con la squadra per il Soccer Champions Tour 2023 e con una frase ha deciso di caricare i tifosi bianconeri.

Juve, Pogba carica i tifosi

Pogba si è fermato a fare foto e autografi con i supporters dopo la seduta d'allenamento e ha detto questo: "Aspettateci, torneremo più arrabbiati che mai". Una frase che ha fatto scattare l'ovazione dei presenti.

Il programma di Pogba

Intanto l'ex Manchester United prosegue il recupero dall'infortunio subito nel finale della scorsa stagione. È voluto rimanere vicino alla squadra anche se non potrà giocare neanche nell'ultima partita della tournée estiva contro il Real Madrid, in programma per il 2 agosto.