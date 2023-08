Juve A-Juve B, dove vederla in tv

Si riaprono i cancelli dell'Allianz Stadium , con la Juventus che è pronta a salutare i propri tifosi in un clima di festa. In programma c'è un'amichevole in famiglia in vista dell'esordio in campionato.

Juve A-Juve B: orari e canali

La gara amichevole Juve A-Juve B è in programma alle ore 18:30 all'Allianz Stadium. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky (canale 201) e Dazn.

Dove vedere Juve A-Juve B in diretta TV

La gara amichevole tra Juve A e Juve B, sarà riservata agli abbonati Dazn e Sky, con quest'ultima che trasmetterà l'evento sul canale 201.

Dove vedere Juve A-Juve B in streaming

La partita tra Juve A e Juve B sarà visibile in streaming su Dazn e sulle piattaforme di Sky, Now Tv e Sky Go.

Juve A-Juve B, la cronaca

C'è grande attesa per l'evento che si terrà quest'oggi all'Allianz Stadium. Allegri è pronto a far girare tutta la rosa a disposizione nel test in famiglia. Dubbi su Pogba che probabilmente salterà i primi impegni stagionali perché ancora al lavoro per recuperare pienamente dall'infortunio al quadricipite destro.