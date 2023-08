Juve, Pogba è un'incognita: ecco quante partite potrebbe saltare

Al momento, Pogba resta una incognita per Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi, il centrocampista si è allenato parzialmente con il gruppo, facendo sperare i tifosi per un possibile rientro in vista del campionato. La situazione non è così semplice, visto che l'infortunio al quadricipite destro non è ancora stato smaltito del tutto.