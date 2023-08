La Juve celebra il compleanno di Allegri: il toccante omaggio del club

L'omaggio della Juve ad Allegri

Non è mancato l'omaggio della Juve nei confronti del tecnico bianconero, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: "Festeggia oggi i suoi 56 anni Mister Massimiliano Allegri. Come sempre, visto il periodo decisivo della pre-season, sarà un compleanno di lavoro per lui, insieme al gruppo, che si sposterà in Romagna per l'amichevole del 12 agosto contro l'Atalanta. Quella che sta per iniziare sarà per lui l'ottava stagione alla guida della panchina bianconera. "Vivere la Juventus è un’emozione che si rinnova ogni giorno, da anni. Per me, è sempre stato un onore e una responsabilità guidare questi colori, vedere crescere giovani talenti, raggiungere gli obiettivi in campo, vincere trofei e regalare gioie ai tifosi. Un’esperienza che ti segna per la vita, in cui la Famiglia Agnelli ha sempre saputo far sentire la sua presenza, discreta, ma costante". Queste le sue parole qualche settimana fa, in occasione del centenario della prima Presidenza Agnelli alla Juventus. Parole che da sole spiegano cosa significhi per lui essere il nostro allenatore. E noi non possiamo che auguragli, di cuore, buon compleanno e buon inizio di stagione!".