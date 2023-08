Juve, Allegri punta su Hasa: chi è il baby campione europeo U19

La Juve è pronta a tornare in campo nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A. In attesa della sfida contro l'Udinese di domenica 20 agosto, i bianconeri saranno presenti allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per la partita in programma alle 20:30. Tra i convocati di Massimiliano Allegri ( QUI L'ELENCO COMPLETO ) ci sono tanti volti giovani: uno di questi è il classe 2004 di Luis Hasa .

Juve, chi è Luis Hasa: tutto sul 19enne convocato da Allegri

Il nome può confondere, ma Luis Hasa - pur con origini albanesi - ha il sangue azzurro. Lo dimostra il suo più recente successo nell'Italia U19, con cui è stato protagonista della vittoria dell'Europeo. Il calciatore 19enne, nativo di Sora, ha vissuto la sua ultima stagione con la Primavera di Montero, venendo impiegato prevalentemente da mezz'ala, pur nascendo come trequartista, e collezionando 11 gol e 6 assist in 39 partite. E in quest'estate di prove e test, ha fatto già un doppio salto, visto che Allegri ha deciso di convocarlo in prima squadra per l'amichevole con l'Atalanta. A meno di sorprese, però, il prossimo anno passerà dalla Juve Next Gen, con cui potrà finalmente trovare minutaggio tra i professionisti.