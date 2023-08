Juve, prove tecniche per Allegri: il 3-5-2 può lasciare spazio a un nuovo modulo

La prima Juve della stagione 2023/24 è pronta a scendere in campo in una partita ufficiale tra soli due giorni. L'esordio dei bianconeri è in programma domenica 20 maggio alle 18:45 nella sfida della Dacia Arena contro l'Udinese. Tra i tifosi c'è curiosità per quello che sarà il nuovo volto della squadra: pur avendo cambiato poco in fase di mercato e confermando Allegri, ci potrebbero essere delle novità tattiche in questa stagione per la Juve.