Il Barone Causio fa visita alla Juve: la frase sorprendente rivolta ad Allegri

È il giorno dell'esordio in Serie A della Juve . La formazione di Massimiliano Allegri affronta l'Udinese alla Dacia Arena nella gara in programma alle 20:45. E mentre i giocatori, l'allenatore e tutto lo staff sono in attesa di scendere in campo , c'è chi fa visita alla squadra. Si tratta di Franco Causio , ex calciatore bianconero.

Causio passa a trovare la Juve: la frase detta ad Allegri

Il Barone è passato a trovare la Juve. Così chiamavano Franco Causio quando indossava la maglia bianconera, con cui in 13 anni ha ottenuto sei scudetti, per poi spiccare il volo verso il Mondiale del 1982 in Spagna, dove ha vinto la coppa con la Nazionale italiana. Uno storico simbolo della Juve; l'uomo giusto per andare a trovare la squadra a poche ore dall'esordio stagionale in Serie A contro l'Udinese. Il club bianconero ha pubblicato un video sui social in cui Causio saluta con affetto Giuntoli e in particolare Allegri, a cui rivolge una frase importante come segno di stima: "Buon campionato e in bocca al lupo, sai che c'è qualcuno che ti difende". E così l'allenatore e il dirigente lo accolgono a braccia aperte.