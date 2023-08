Boattin incontra Del Piero e svela un retroscena

Generazioni e generazioni di bambine e bambini bianconeri che sono cresciuti ammirando Alessandro Del Piero. Per una di loro il sogno di incontrarlo, e non solo, si è avverato. Stiamo parlando di Lisa Boattin, ora veterana della Juventus Women e tifosa juventina sfegatata fin da piccola. In occasione dello spot girato per Adidas, la terzina ha incontrato la leggenda.