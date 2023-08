Juve, manovre stipendi: ridotta la squalifica di Agnelli

L'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli , vede ridursi a 10 mesi la squalifica per il caso legato alla famosa manovra stipendi, filone per il quale il club e gli altri dirigenti bianconeri deferiti avevano viceversa patteggiato delle multe con la procura della Federcalcio . Lo ha deciso poco fa la Corte federale d'Appello, riducendo l'iniziale inibizione di 16 mesi inflitta a fine luglio dal tribunale federale. Ridotta anche la sanzione pecuniaria: da 60 mila a 40 mila euro. La sentenza è stata pronunciata dalla CFA a sezioni unite, presieduta da Mario Luigi Torsello.

Cosa è successo fino ad ora

Per le manovre stipendi finite sotto la lente d'ingrandimento della giustizia sportiva in seguito all'inchiesta Prisma, che riguardano le stagioni 2019-20 e 2020-21, Paratici aveva patteggiato una multa di 47 mila euro, Nedved di 35 mila e 250, Cherubini di 32 mila e 500, Gabasio di 18.500 euro, Morganti di 15 mila, Manna di 11.750 e Braghin di 10 mila. La Juventus ha chiuso l'intera vicenda con una multa di 718 mila euro, rinunciando a qualsiasi ulteriore ricorso in merito al caso delle plusvalenze.

Agnelli era stato già sanzionato con 2 anni di inibizione per il caso plusvalenze (quello che ha portato il -10 in classifica per la formazione di Allegri nel 2022-23), sentenza passata in giudicato per lo sport dopo la sentenza del Collegio di Garanzia. Quindi la squalifica dell'ex n.1 del club, adesso, è di 2 anni e 10 mesi.