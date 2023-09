Inghilterra, il club che si ispira alla Juve: il messaggio è inconfondibile

Il Barnton AFC è una società dilettantistica inglese conosciuta come " Juventus del Cheshire" . E non solo perché i colori sociali sono gli stessi della Vecchia Signora . Anzi. I punti di contatto sono molteplici e noti da tempi non sospetti.

La Juve del Ceshire

Il Barnton è famoso nella regione di cui fa parte perché si ispira letteralmente alla Juventus: ha presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2023/2024 con un video su Twitter che è un tributo all’Italia e alla Juve, ha deciso che i modelli selezionati di presentare il nuovo kit fossero posizionati davanti al campo da gioco con dei ragazzi alle loro spalle incaricati di tenere in bella vista delle sciarpe della Juve e le storiche maglie con il logo Ariston. Con il tricolore cucito sul petto in bella evidenza.

Il connubbio Barnton-Juve è stato ribadito con fierezza anche dopo il sorteggio dell'abbinamento della gara valida per i quarti di finale del Mid Cheshire Senior Cup: il Barnton giocherà in trasferta contro il Windsor United FC, chi vince sfiderà il Witton Albion FC in semifinale. Il tweet con cui è stato comunicato il nome dell'avversario si conclude con gli hashtag #Bianconeri e #FinoAllaFine e relativa grafica annessa. Insomma, qualche volta anche gli inglesi guardano con ammirazione a quello italiano oltre la Premier Legue. E non solo viceversa.