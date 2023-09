Cessione Juve, Calvo "in dribbling": la reazione alle domande sul futuro della società

Francesco Calvo si è recato questo pomeriggio nella sede della Serie A per l'assemblea di Lega. Il dirigente della Juventus è stato intercettato all'uscita in merito alle voci di una possibile cessione del club bianconero.

Juve, Calvo non risponde sulla cessione

Calvo ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti presenti legate al futuro della società. In mattinata sono infatti circolate delle notizie che vedrebbero la famiglia Agnelli intenzionata a vendere il club dopo 100 anni di proprietà. C'è da ricordare comunque come la voce fosse già stata smentata da parte di un portavoce di Exor.