Bonucci fa causa alla Juve: ecco la sua richiesta

"È una questione di principio"

Per Bonucci si tratta di una questione di principio e non una gerra personale nei confronti della Juventus. Il difensore sostiene di essersi trovato a fronteggiare situazioni anomale per un professionista dopo l'esclusione dalla rosa: ha dovuto svolgere allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli della prima squadra e mai in presenza dello staff tecnico della stessa, inoltre non avrebbe avuto la possibilità di usufruire di palestra, piscina e ristorante, resi inaccessibili dal club o comunque senza la necessaria assistenza. Infine, il mancato inserimento nella lista dei calciatori schierabili in campionato ha toccato nel profondo Bonucci, il quale si è sentito volutamente abbandonato a sé stesso con una strategia, dal suo punto di vista, palesemente premeditata.