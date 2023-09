Le accuse di Bonucci alla Juve scatenano i social: i tifosi stanno con Allegri

Le reazioni dei tifosi della Juve

Molto severo è stato il commento di Simone che ha scritto: "La fascia a Bonucci è stata una delle pagine più brutte della Juventus", altri utilizzano il sarcasmo come "Bonucci a Berlino è stato il vero colpo della Juventus". Non mancano i tifosi che ricordano l'esultanza di Bonucci quando vestiva la maglia del Milan contro la Juve: "Il problema di Bonucci è che non è credibile. uno che ha fatto ciò che ha fatto dovrebbe avere il buon gusto e l'umiltà di tacere", così come "devi solo ringraziare da privilegiato quale sei per aver giocato nella Juventus che poi ti ha ripreso dopo il tradimento e l'esultanza allo Stadium dandoti una seconda possibilità. A fine carriera di occasioni per lasciare bene ne hai avute". Un altro utente ha scritto: "Non nutro simpatie verso Bonucci da quando è andato al Milan, ma sentirsi umiliato perché la dirigenza ti dice che non fai parte del progetto, è esagerato. La Juve è stata cinica anche con Del Piero (capitano e con la 10 sulle spalle), e quando si comporta così, a me piace molto!".

I messaggi pro Allegri

Non mancano i commenti in cui i tifosi si schierano dalla parte di Allegri: "L'intervista rilasciata a Dazn da Allegri è stata decisamente migliore rispetto a quella di Bonucci", poi Guido ha scritto su Twitter: "Allegri ha fatto bene ad avallare questa cessione, serve un'aria nuova e l'assenza di Bonucci ci aiuterà a voltare pagina". Poi si legge: "Bonucci si contraddice. Se non aveva avuto comunicazioni, o comunque non gli avevano già fatto capire che doveva cambiare aria, per quale motivo a maggio si sarebbe proposto di fare il sesto difensore?".