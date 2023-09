Juve, primo contratto da professionista per un figlio d'arte

Continua la dinastia dei Montero

Alfonso Montero è figlio di Paolo Montero, ex giocatore del club bianconero, difensore proprio come suo padre. Arrivato nel settore giovanile della Juve il 31 gennaio scorso dall'Under 19 del Defensor (Uruguay), dallo scorso primo luglio Montero è stato aggregato alla formazione Under 17 della Vecchia Signora.

"Continuamo insieme e spero che sia per tanti anni. Forza Juve, sempre" ha scritto Alfonso Montero su Twitter. Curiosità c'è anche un altro Montero che gioca in Italia, si tratta di Francisco, fratello di Alfonso e altro figlio di Paolo, già mediano dell'Alessandria Primavera.