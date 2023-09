Juve-Lazio, cori contro Sarri: arriva il provvedimento del Giudice Sportivo

Nell'ultimo turno di Serie A uno dei protagonisti in negativo è stato Maurizio Sarri , sconfitto dalla Juventus e bersagliato dai cori dei suoi ex tifosi. Il Giudice Sportivo è intervenuto per sanzionare la curva del club bianconero.

Juve, arriva la multa per i cori contro Sarri

Nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A per i provvedimenti del Giudice Sportivo, si può vedere come la Juventus sia stata sanzionata per i cori contro Sarri. Di seguito il provvedimento: "Ammenda di 2.000 euro alla società Juventus per avere i suoi sostenitori al 36esimo del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".