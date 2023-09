Carnevali svela: "Ecco qual è la verità sulla trattativa Juve-Berardi"

Sabato 23 settembre alle 18 è in programma Sassuolo-Juventus (diretta testuale su CorrieredelloSport.it ). A poche ore dal match valido per la quinta giornata di Serie A ha parlato Giovanni Carnevali , amministratore delegato e direttore generale del club nerovedre.

A Trc Modena, Carnevali non si è sottratto sul tema più caldo in avvicinamento alla partita: il mancato trasferimento di Domenico Berardi alla Vecchia Signora. Un'operazione da 30 milioni di euro che non è andata in corso.

Carnevali, Berardi e la Juventus

Carnevali ha dichiarato: "Ammetto che un contatto con la Juventus c'è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare a giocare lì. A Torino volevano il giocatore, ma non c'è stata una trattativa vera e propria. Noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l'accordo e per trovare un sostituto. In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. Fare chiarezza nelle trattative è importante e non puoi tirarla troppo per le lunghe".