Giuntoli e il caso Berardi: la frase sui "forti" della Juve e la profezia avverata

REGGIO EMILIA - Botta e risposta, ai microfoni di Dazn, tra Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Oggetto, Domenico Berardi, sul quale Carnevali si è espresso così: "Non so dire che emozioni vivrà Berardi, giocare contro la Juve è motivo d'orgoglio, tutti dobbiamo dimostrare di dare tutto. E penso che anche Domenico farà il suo meglio. Dobbiamo essere concentrati su quello che è la partita. Di calciomercato ci penseremo più avanti, meglio dimenticarcelo, almeno fino a gennaio". E anche Domenico Berardi sembra aver messo alle spalle il mercato (almeno per il momento) facendo, come profetizzato da Carnevali "il suo meglio": suo il gol dal che ha riportato in vantaggio i neroverdi al 41' di Sassuolo-Juventus.