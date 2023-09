Juve, Fagioli si esalta col Lecce: il dato con i salentini è positivo

Quale statistica lega Fagioli con il Lecce?

Il Lecce rievoca degli ottimi ricordi a Fagioli, considerato che proprio con i salentini ha messo a segno il primo gol in Serie A, in occasione del match giocato il 29 ottobre 2022. Una statistica positiva, soprattutto se si considera che Fagioli non partecipa attivamente a una rete in due presenze di campionato consecutive da inizio novembre 2022. Dopo aver realizzato un assist a Chiesa a Reggio Emilia, il centrocampista bianconero punta a essere protagonista anche questa sera all'Allianz per tornare al successo.