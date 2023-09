L'emozionante messaggio di Szczesny dopo l'addio di Krychowiak alla Polonia

Il messaggio di Szczesny a Krychowiak

A dedicargli un emozionante messaggio è stato Szczesny attraverso il proprio profilo Instagram. Tra i due c'è una profonda amicizia, come sottolineato dall'estremo difensore della Juventus: "19 anni ho avuto l'onore di giocare con un'aquila sul petto con il mio amico! Insieme ci siamo goduti i momenti belli e insieme abbiamo vissuto le nostre peggiori sconfitte. Siamo partiti nel 2004 a Ciechanów, poi abbiamo girato in autobus per tutta Europa sognando insieme di giocare in prima nazionale. Grzesie ha realizzato questo sogno 100 volte. Dare il 100% ogni volta. E merita un enorme rispetto per questo! Krycha, sai che quando vivrò non dirò una bella parola su di te, perché è questa la natura della nostra amicizia, ma per questo bellissimo viaggio condiviso GRAZIE!".