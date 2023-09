Del Piero, i suoi migliori 5 della storia della Juve: non c'è Buffon in porta

Leggende che scelgono altre leggende: per Del Piero e Marchisio è stato difficile fare una formazione con i 5 migliori giocatori della storia della Juve senza scegliersi. Ospiti a un evento per la presentazione di FC24, i due ex bianconeri hanno formato la loro 5-a-side.

Juve, le scelte di Del Piero e Marchisio

Il primo a scegliere è Del Piero e mette in campo più giocatori vecchio stampo. In porta c'è Zoff al posto di Buffon, in difesa Geatano Scirea, poi Platini, Boniperti e Zinedine Zidane (che sarà tra gli ospiti della festa per i 100 anni della famiglia Agnelli da proprietaria della Juve). Più recente la formazione di Claudio Marchisio. Lui si che mette Gigi Buffon in porta, Giorgio Chiellini in difesa, Pirlo e Platini a centrocampo e Alessandro Del Piero lì davanti.