Vucinic compie quarant'anni: ricordate i trofei vinti con Juve e Roma?

Mirko Vucinic compie oggi quarant'anni . L'ex attaccante, eletto per sette volte giocatore montenegrino dell'anno, è stato festeggiato dalla Juventus con un post di auguri su Twitter ma non sono mancati anche tanti messaggi da parte dei tifosi della Roma . Vucinic ha vinto in totale otto titoli nel corso delle esperienze con Roma e Juve : cinque con a Torino e tre nella Capitale . Esploso nel Lecce, Vucinic ha contribuito a scrivere pagine importanti di storia di entrambe le società.

Vucinic: gol, assist e presenze con Roma e Juve

Nell'agosto 2006 Vucinic si trasferì con la formula del prestito oneroso (3,25 milioni di euro) dal Lecce alla Roma e concluse la stagione alzando la sua prima Coppa Italia al cielo. Nel luglio 2007 i giallorossi lo acquistarono a titolo definitivo versando nelle casse salentine poco meno di 16 milioni e Vucinic vinse ancora nella Capitale: una Supercoppa Italiana e un'altra Coppa Italia sulla sua bacheca.

Nell'estate del 2011, dopo cinque anni all Roma, Vucinic fu ceduto alla Juve per 15 milioni: tre scudetti consecutivi e due Coppa Italia il bottino all'ombra della Mole. Giocate d'alta scuola e gol per un bilancio complessivo di 203 presenze, 64 gol ( tra cui il primo in carriera in Champions League, contro il Manchester United) e 28 assist con la Roma e di 96 presenze, 26 assist e 22 gol con la Juve.