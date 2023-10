Allegri e Gasperini, attenti a questi due

Szczesny aveva spianato la strada al Sassuolo con la sua papera, Szczesny ha chiuso la porta a Bergamo alla Juve, permettendole di conquistare un punto prezioso. Quella splendida parata sulla punizione di Muriel, deviata sulla traversa togliendo letteralmente il pallone dall’incrocio dei pali, ha fruttato ad Allegri il secondo pareggio stagionale; il primo, invece dell’Atalanta che, fra campionato ed Europa League, ha portato a quattro le partite consecutive senza incassare un gol, incrementando la propria imbattibilità nel massimo torneo, giunta a 284’. Per la prima volta nella sua storia, la Dea ha inanellato cinque gare senza subire gol nelle sette partite iniziali della Serie A. La squadra di Gasperini è in salute e si è visto subito con il primo quarto d’ora scandito dal settantuno per cento di possesso palla e dalla prima, clamorosa occasione fallita da Zappacosta. La Juve ha avuto il merito di reggere l’urto bergamasco, prendendo progressivamente campo. Orfano di Vlahovic e Milik, Allegri ha puntato su una partita di contenimento, confidando nelle iniziative di Chiesa e Kean che, però, non sono mai stati pericolosi per Musso. Il cantiere bianconero è sempre aperto, i lavori sono in corso, i progressi si notano, sebbene siano ancora lenti, soprattutto quanto a rapidità di ribaltamento del fronte di gioco e a scarsità di verticalizzazioni.