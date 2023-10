Cambia l'arbitro del derby Juve-Torino: il motivo

Quale sarà il nuovo arbitro di Juve-Torino?

Il suo posto, infatti, verrà preso da Davide Massa. La sostituzione si è resa necessaria in seguito ad un infortunio muscolare alla schiena. Non cambiano gli altri componenti dell'iniziale sestina che vede tra i protagonisti anche Berti e Rossi come assistenti, Marchetti quarto ufficiale, Mazzoleni al Var e Paterna come Avar. Il derby è come sempre una gara attesissima e quest'anno per Allegri ha valore speciale: in caso di vittoria eguaglierebbe un record che appartiene a Trapattoni.