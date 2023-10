Giuntoli riceve il premio Scopigno: le sue parole su Juve e mercato

Giuntoli riceve il premio Scopigno

Dopo aver ricevuto il premio nel Salone d'Onore del Coni a Roma, Giuntoli ha così commentato: "Per me è un onore ricevere questo premio con tanti campioni. Sono felice perché Scopigno rappresenta uno dei primi a credere nell'impossibile e ho convinto tutto quelli che erano con me che l'impossibile poteva succedere. Dedico questo premio ai tanti calciatori che ho avuto l'anno scorso, ma anche a quelli che ho avuto nella mia carriera che mi hanno permesso di approdare alla Juve. Nel costruire una squadra bisogna mettere insieme anche tante teste e convincerle che l'obiettivo sia possibile".

Giuntoli e le mosse del mercato di gennaio

Giuntoli si è soffermato anche sulla Juve, partendo dalla prossima sessione invernale di mercato: "Per ora sfruttiamo quello che abbiamo, vedremo se ci saranno delle opportunità e se sarà il caso di intervenire. Obiettivo scudetto? In questo momento l'obiettivo è tornare in Champions, per noi sarebbe molto importante dal punto di vista tecnico ed economico".