La Juve celebra i 100 anni della proprietà Agnelli: il programma dell'evento

Tanti i campioni della storia bianconera che giocheranno sul campo del PalaAlpitour: Del Piero, Zidane, Mandžuki?, Barzagli, Peruzzi, Storari, Torricelli, Platini, Ferrara, Marchisio, Montero, Conte, Ravanelli, Matri, Pepe, Di Livio, Amoruso, Iuliano, sono solo alcuni dei protagonisti che scenderanno in campo.

La Juve e la beneficenza

La Juventus ha collaborato con Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, Juventus ha infatti deciso di lanciare l’iniziativa “Juventus per le Famiglie” tramite la quale verranno sostenuti i progetti di Save the Children dedicati ai bambini più vulnerabili e alle loro famiglie. Inoltre, in occasione di “TOGETHER, a Black & White Show”, anche il pubblico avrà l’occasione di contribuire a supportare i progetti dell’Organizzazione dedicati alle famiglie più a rischio di povertà e marginalità sociale.

Dove vedere l'evento in tv

L'evento sarà visibile in diretta Sky al canale 201, così come su Cielo in chiaro. Prevista la differita su Tv8.