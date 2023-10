Last Banner, processo d'appello per i sei ultras della Juve condannati

È iniziato a Torino questa mattina il processo d'appello per il caso Last Banner: imputati sei capi ultrà della Juventus, che sono stati condannati in primo grado per estorsioni al club, violenze private e associazione a delinquere. Secondo l'accusa, nella stagione 2018/2019, la tifoseria organizzata bianconera esercitò pressioni illecite sulla Juventus per non perdere una serie di benefici e agevolazioni, come i biglietti.