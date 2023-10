Juve, Danilo si infortuna con il Brasile: cosa è successo

Brutte notizie per Allegri . Danilo si è infortunato nel corso del match giocato dal Brasile contro il Venezuela, terminato con il risultato di 1-1. Il capitano bianconero è uscito dal campo alla fine del primo tempo.

Infortunio Danilo, le prime impressioni

Danilo è stato sostituito dopo aver rimediato un infortunio al muscolo posteriore della coscia sinistra. Il difensore farà subito ritorno a Torino, in modo da essere visitato dai medici della Juventus. Ovviamente, salterà il match che il Brasile disputerà mercoledì con l'Uruguay. In casa bianconera si attende il rientro del capitano, in modo da poter definire nel dettaglio l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

"Mi sono fatto male"

Danilo ha effettuato delle dichiarazioni dopo l'infortunio che non lasciano ben sperare: "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay".