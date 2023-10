Kean: "Devo ringraziare Spalletti, quando si è giovani si fanno errori"

Moise Kean è grato a Spalletti: "Venire alla Continassa per parlare con Allegri è stato un grande passo verso di me. Spalletti mi ha aiutato molto nel farmi capire come muovermi in campo. Ora sta a me ripagarlo per questa fiducia". L'attaccante azzurro, tra i protagonisti del successo dell'Italia contro Malta, ha rilasciato un'intervista esclusiva a RaiSport.