Ravanelli: "Il no di Conte al Napoli? Ci ho parlato, è juventino dentro"

Ravanelli: "Conte al Napoli? Ecco cosa mi ha detto"

Ravanelli ha parlato così del suo ex compagno: "Ad Antonio sarebbe piaciuto prendere una squadra dall’inizio. In questo momento voleva ancora stare a casa con la famiglia, da lì la scelta di rifiutare il Napoli. Non c’è nulla di nuovo, mi ha raccontato dell’esperienza al Tottenham, poi ci abbiamo scherzato su. Lui è uno che si dedica anima e corpo in quello che fa, anche quando ha lavorato con la Nazionale ha sempre valorizzato calciatori un po’ sottovalutati. Lui dentro di sé è juventino, poi il lavoro è lavoro, ma la fede resta quella".

Ravanelli: "Scommesse? Questi ragazzi vanno aiutati"

L'ex attaccante ha poi commentato il caso scommesse: "Sarebbe bello parlare solo di campo e partite, questi eventi fanno male al calcio e ai tifosi. Con intelligenza dovremo essere bravi a ripartire, aiutando questi ragazzi a risolvere questi problemi. Mi metto nei loro panni e penso che staranno soffrendo parecchio. Vista la loro giovane età ritengo che non sapessero nemmeno della gravità della situazione. Secondo me è giusto che non si possa scommettere sul calcio, non è una privazione fondamentale e deve essere rispettata fino in fondo".