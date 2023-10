Milan-Juve, i precedenti: i numeri che incoraggiano i bianconeri

Milan-Juve, la vigilia. Cresce l'attesa per la gara valida per la nona giornata di Serie A in programma domani, domenica 22 ottobre, alle 20:34. A scandere l'attesa è il dettagliato ricapitolo, pubblicato dalla Juve attraverso il proprio sito ufficiale, di tutto ciò che si è verificato nei precedenti della sfida con i rossoneri.