Allegri furioso, strappa giacca e cravatta: la frase urlata in Milan-Juve

Un finale al cardiopalma nella partita tra Milan e Juventus . Bianconeri in vantaggio fino all'ultimo minuto ma con il risultato ancora apertissimo. La gestione della palla nel finale non è piaciuta a Massimiliano Allegri e la reazione è stata eloquente.

La furia di Allegri nel finale di Milan-Juve

Intorno al'88esimo, Chiesa e Vlahovic non si capiscono perdendo un pallone e Allegri calcia una bottiglietta sbraitando. Sfogo che continua con le azioni successive: l'allenatore prima strappa via la giacca e poi getta la cravatta. Non si placa nel recupero urlando sempre fuopri dall'area tecnica, venendo anche ammonito. Prima del triplice fischio imbocca il tunnel di San Siro e torna negli spogliatoi senza vedere la fine. Mentre se ne va sembrerebbe urlare "ma vai a c****e... c******e": frase che ipoteticamente potrebbe essere rivolta all'arbitro.