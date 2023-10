Juve, ufficiale: Gatti rinnova fino al 2028

La Juventus blinda Federico Gatti. Il difensore ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 . L'annuncio è stato dato dal club bianconero che ha così commentato la notizia: "La sua voglia di migliorarsi è continua, così come continui sono i suoi progressi: basti pensare alle sue ultime prove in campo, coronate con il gol nel Derby prima e con una grande partita a San Siro poi".

Dal Frosinone al rinnovo con la Juventus

Gatti, anni 25, è arrivato alla Juve dal Frosinone nel gennaio del 2022 e quest'anno è diventato inamovibile come centrale a destra nella difesa a tre di Allegri accanto a Bremer e Danilo. Sette presenze e un gol nel derby contro il Torino. Ottimo avvio di stagione e ora l'annuncio del rinnovo fino al 2028.

Juve, Gatti: "Avrei firmato anche per più anni"

Il difensore ha commentato il rinnovo sul canale Twitch dei bianconeri: "Aver la possiblità di proseguire qui è una grande opportunità. Avrei firmato anche per più anni, ma va bene così. La Juventus è un sogno ogni giorno. Con il mio percorso vorrei trasmettere il mio passato, l'ho provato sulla mia pelle e lo posso spiegare: non ho intenzione di accontentarmi o di fermarmi. Il mio sogno adesso è vincere un trofeo, mi auguro possa succedere presto. Stiamo facendo tutti il massimo per raggiungere questo obiettivo. Il soprannome Gattone? Mi piace, ormai diventato iconico". Gatti ha poi raccontato il suo trasferimento alla Juventus nel gennaio 2022: "Quando sono arrivato qui si erano fatte vive molte squadre, ma alla fine la Juve ha deciso di puntare su di me. Sono partito alle 5 del mattino da Napoli in camicia con l'adrenalina a mille, è stato incredibile. Ho il rammarico per l'Europa League della scorsa stagione. Purtroppo è andata così, ma è dalle sconfitte che si impara".