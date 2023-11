Juve, Douglas Costa vola in Arabia: si allontana il ritorno

Il nome di Douglas Costa è stato tra i più chiacchierati nelle ultime settimane in casa Juventus . Dopo la fine dell'esperienza in Mls con i Los Angeles Galaxy, il brasiliano ha infatti ammesso che sarebbe stato disposto a tornare in bianconero.

Juve, Douglas Costa si avvicina all'Arabia Saudita

L'opzione di un ritorno del brasiliano non ha scaldato particolarmente gli entusiasmi in casa Juventus. Per questo l'ex Bayern è volato in Arabia Saudita a Ryadh per allenarsi. Una scelta legata probabilmente al suo futuro, visto che diversi club della Saudi Pro League hanno messo gli occhi su di lui.