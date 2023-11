Fiorentina-Juve è Italiano contro Allegri: il bilancio tra i due è netto

Qual è il bilancio tra Italiano e Allegri?

Tra Serie A e Coppa Italia, Italiano e Allegri si sono affrontanti in 6 occasioni. Il bilancio è tutto in favore del tecnico bianconero, il quale ha vinto 4 volte. Da segnalare un pareggio nella stagione 2022/2023. L'unico acuto di Italiano è datato 21 maggio 2022, quando all'ultima giornata di campionato si impose con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Duncan e Gonzalez. C'è da dire che negli ultimi anni, Allegri ha vissuto delle difficoltà al Franchi, considerato che il successo nell'impianto sportivo di Firenze gli manca dalla semifinale di Coppa Italia del 2 marzo 2022. In Serie A, Allegri non ha mai vinto contro Italiano in trasferta.