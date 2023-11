Indiscrezioni maglia Juve 2024: la terza fosforescente fa discutere

Le maglie che la Juve dovrebbe indossare nella stagione 2024/2025 in Serie A sono state svelate da footyhedlines.com in collaborazione con le pagine Instagram La Maglia Bianconerae The AJC. Realizzate dallo sponsor tecnico Adidas, le divise da gioco per i match casalinghi, in trasferta e la terza maglia sono state rese note tre attraverso la pubblicazione dei rendering.

Juve, le maglie per la stagione 2024/2025

Si tratta solo delle bozze dei progetti, che potrebbero essere modificate prima del rilascio ufficiale, ma la anticipazioni hanno suscitato le prime reazioni social da parte dei tifosi della Juventus, in Italia e nel mondo, che non sembrerebbero gradire particolarmente la terza, giallo fosforescente. Tante le sottolineature per invitare a rivedere la maglia ma, come detto, c'è tutto il tempo per ragionare su come rifinire in ogni dettaglio le maglie prima che vengano presentate ufficialmente e successivamente messe in vendita.