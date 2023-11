Miretti risponde a Marchisio in diretta: c'è un precedente Juve che li lega

C'è un dato che lega Miretti a Marchisio . Il centrocampista della Juventus ha realizzato il gol che ha permesso alla squadra di Allegri di vincere al Franchi contro la Fiorentina . Si è trattata di una marcatura pesante che mantiene invariato lo svantaggio in classifica rispetto all'Inter.

Qual è la statistica che lega Miretti a Marchisio?

Per Miretti è stato il primo gol in Serie A. L'ultimo calciatore della Juventus ad aver realizzato la prima marcatura contro la Fiorentina è stato Marchisio. La sfida è datata 24 gennaio 2009, con i bianconeri che si imposero di misura grazie all'acuto del "principino".

I complimenti di Marchisio

Nel post gara, sono arrivati subito via social i complimenti da parte di Marchisio nei confronti di Miretti. Quest'ultimo ha risposto così in diretta tv: "Claudio mi ha scritto diverse volte per incitarmi e quindi lo ringrazio perchè anche lui si è fatto sentire vicino, questa coincidenza rende tutto più bello".