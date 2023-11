Ezio Greggio, la Juve e la battuta sulla diga anti viola di Renzo Piano

Juve, la battuta di Ezio Greggio

Greggio si è espresso simpaticamente sulla prestazione dei bianconeri, avvertendo però anche Allegri in vista delle prossime partite: "Oggi Allegri ha battuto la Fiorentina e pure Trapattoni: non solo il Trap ma neanche Renzo Piano poteva progettare una diga così. Tutti i giocatori si sono immolati per portare a casa i 3 punti. Però alla lunga dovremo anche giocare a calcio. Comunque…"