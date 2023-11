Rugani, prestazioni top: la Juve lavora al rinnovo di contratto

Allegri si "coccola" Rugani. L'infortunio di Danilo ha permesso al centrale difensivo di scendere in campo con maggiore regolarità, rispondendo in maniera positiva. A Firenze ha sfoderato una prestazione importante, rivelandosi una sorta di amuleto per Allegri: con lui in campo dal 1’, la Juventus non prende praticamente mai gol: 9 presenze in Serie A nelle ultime due stagioni, 8 clean sheet e una sola rete incassata, quella di Raspadori nell’ultimo Juve-Napoli.